Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin s’est montré très enthou­siaste concer­nant le début de la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray.

« L’association Murray x Djokovic est dingue ! Comme le disait Auger‐Aliassime, t’as l’im­pres­sion d’être dans un film. Cette volonté de se remo­tiver, d’avoir un regard neuf, ça me fait penser à Rocky. C’est Rocky et Apollo. Apollo qui lui dit qu’il faut que tu joues comme ça, il faut que tu bouges comme ça, il faut que tu changes ta façon de jouer ! Ça ne sera pas le cas évidem­ment mais il va y avoir une discus­sion entre les deux. Je voudrais être une petite souris pour les écouter. Je veux savoir ce qu’ils vont se dire »