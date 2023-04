Ce vendredi, l’an­nonce de l’ATP concer­nant la suppres­sion totale du métier de juge de ligne a fait l’effet d’une bombe parmi les passionnés de ce sport.

Si certains se réjouissent d’une déci­sion basée sur une certaine forme de « justice », d’autres regrettent profon­dé­ment la future dispa­ri­tion d’un poste qui fait partie inté­grante du milieu, rendant le tennis de plus en plus inhu­main. C’est notam­ment le cas de notre confrère Benoît Maylin qui a poussé un coup de gueule salva­teur lors de son émis­sion Sans Filet sur Winamax TV.

« L’ATP insulte les passionnés, les béné­voles… surtout ne discu­tons plus ! Il ne faut surtout pas de vie. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/RuZ4Dmiun2 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 29, 2023

« Donc l’ATP chie sur la gueule des passionnés qui essaient d’être dans le milieu du circuit, d’être des béné­voles, des juges de ligne, qui essaient de faire en sorte de bien faire leur métier. Donc à partir de 2025, il n’y aura plus du tout de juge de ligne, nulle part, ni sur gazon, ni sur dur, ni sur terre battue même s’ils sont encore en « test » pour essayer de trouver la bonne bécane élec­tro­nique, le radar, le truc qui va faire en sorte que surtout ne discu­tons plus, surtout qu’il n’y ait pas d’am­biance, qu’il y ait des voix synthé­tiques qui fassent « out » et qu’on se retrouve dans un monde complè­te­ment idiot, asep­tisé, débile. Qu’il n’y ait surtout pas de vie en fait. »