Selon les infor­ma­tions du jour­na­liste de RMC Sport, Eric Salliot, la deuxième demi‐finale hommes de Roland‐Garros aura lieu à 19h le vendredi 7 juin, et non plus à la suite de la première. Une nouveauté qui ne plaît pas du tout au jour­na­liste Benoît Maylin, auteur d’un coup de gueule sur X.

😡 Mais pour­quoi la seconde demi‐finale de Roland‐Garros débu­tera en ‘mini‐night’ à 19 heures ?!

Faute.

Encore.

La terre est une surface vivante, contrai­re­ment au dur.

Les condi­tions de jeu ne sont pas les mêmes le jour et le soir.

Ces cessions de nuit à Paris sont un fléau. pic.twitter.com/Dyugh4Dj18 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 6, 2025

