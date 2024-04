Alors que l’ar­bi­trage a fait énor­mé­ment parler lors du Masters 1000 de Monte‐Carlo, en raison notam­ment de l’énorme erreur dont a été victime Jannik Sinner lors de sa demi‐finale contre Stefanos Tsitsipas, Benoît Maylin propose un édito pour Winamax sur la dispa­ri­tion en 2025 des juges de ligne sur le circuit ATP.

« Les juges de ligne auront l’an prochain tous disparus du circuit ATP même sur terre battue. La faute à la tech­no­logie. Cela rappelle tous les films d’an­ti­ci­pa­tion qui nous préviennent de la déshu­ma­ni­sa­tion de la planète. Ça se met sour­noi­se­ment en place depuis des années. Un petit ordi­na­teur par ci, des caméras par là. Les arbitres se plaquent derrière la tech­no­logie et s’en­graissent la cornée à ne plus prendre de déci­sion : d’où le manque de vigi­lance, les erreurs et même l’abandon de poste ! Les joueurs ne leur font plus confiance. En revanche, ils obéissent sans bron­cher à la voix robo­tisée de l’ar­bi­trage élec­tro­nique censée être infaillible. Ont‐ils raison ? Dans l’ab­solu, oui. Avec le sytème qui va être mis en place, la marge d’er­reur est comprise entre 3,6 milli­mètres et 1,8 milli­mètre. C’est rassu­rant, certes, mais niveau émotion, c’est zéro. Finis les coups de gueule, les discus­sions, les craquages, les cris, la vie quoi ! McEnroe vient de prendre mille ans… et moi aussi », regrette le jour­na­liste français.