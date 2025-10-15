AccueilATPBenoit Maylin n'aime pas l'UTS : "Vraiment n’importe quoi pour faire du...
Benoit Maylin n’aime pas l’UTS : « Vraiment n’importe quoi pour faire du buzz. Quelle pantalonnade… »

Benoit exprime toujours son ressenti et on ne peut pas dire qu’il a été tendre avec l’UTS qui fait étape à Hong Kong où Nick Kyrgios est devenu le coach de Gasquet. 

« Vraiment n’importe quoi pour faire du buzz. Quelle panta­lon­nade… » explique notre confrère. 

Ces propos n’en­gagent que lui car si l’on peut criti­quer l’UTS, on peut aussi dans un autre sens se féli­citer qu’il existe des orga­ni­sa­teurs qui essayent de faire bouger les lignes en chan­geant les « règles ». 

Quoi que l’on dise cela fait la promo­tion du tennis et attire un public diffé­rent comme l’avait confirmé le succès de l’étape à Nîmes dans les arènes.

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 12:12

