Benoit exprime toujours son ressenti et on ne peut pas dire qu’il a été tendre avec l’UTS qui fait étape à Hong Kong où Nick Kyrgios est devenu le coach de Gasquet.

Vraiment n’importe quoi pour faire du buzz.

Quelle panta­lon­nade… https://t.co/prPhXXtuaj — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 15, 2025

« Vraiment n’importe quoi pour faire du buzz. Quelle panta­lon­nade… » explique notre confrère.

Ces propos n’en­gagent que lui car si l’on peut criti­quer l’UTS, on peut aussi dans un autre sens se féli­citer qu’il existe des orga­ni­sa­teurs qui essayent de faire bouger les lignes en chan­geant les « règles ».

Quoi que l’on dise cela fait la promo­tion du tennis et attire un public diffé­rent comme l’avait confirmé le succès de l’étape à Nîmes dans les arènes.