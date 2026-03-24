En deve­nant le plus joueur à remporter un match en Masters 1000 depuis Rafael Nadal en 2003, Moïse Kouamé a logi­que­ment attiré les projec­teurs sur lui.

Et s’il a pu voir l’écart qui le sépa­rait d’un joueur du Top 20 lors de sa défaite face à Jiri Lehecka au deuxième tour du Miami Open, le Français a écrit l’his­toire de son sport en termes de précocité.

Une donnée sur laquelle notre confrère Benoît Maylin a tenu à revenir avec enthou­siasme mais aussi un peu de vigi­lance en citant l’exemple d’un ancien joueur roumain tombé dans l’ano­nymat le plus complet.

Il faut que Moïse Kouamé joue Monte‐Carlo.

En qualifs, invité chez sa Seigneurie, n’importe où. Mais il faut.

Tous les gamins de 17 ans et moins qui ont perfé pour la 1ère fois en M1000 l’ont fait sur le Rocher.

Même Pescariu.

Qui ? 🥰⬇️ https://t.co/UdajijXbZO — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 24, 2026

« N’en déplaise à certains, faut bien qu’on en reparle du Moïse Kouamé. Parce que le garçon est quand même sacré­ment bluf­fant ! À tout juste 17 ans, il a donc remporté à Miami son premier match dans la caté­gorie des Masters 1000. Pour vous faire une idée, c’est comme s’il plan­tait un but pour sa première sélec­tion en Ligue des Champions. En rappe­lant qu’il y a un an, le Moïse jouait à Créteil, genre en National 2. C’est quand même le truc qui fait un peu de bruit ! À tel point d’ailleurs que Djokovic lui a même envoyé un message de féli­ci­ta­tion. Du coup, inter­loqué, on se plonge dans les archives. Qui que c’est qui a gagné aussi jeune ? Bah, le plus jeune, c’est son coach, Gasquet, qui avait réussi ça à Monte Carlo en 2002. Il était 589e, un truc comme ça, il avait 15 ans. 15 ANS ! Après il y a Rafa Nadal, qui a réussi ça à 16 ans, aussi à Monte Carlo. Et en même temps il avait cogné aussi son premier top 10. Ce n’est plutôt pas mal comme réfé­rence surtout qu’on l’y attend à Monte Carlo le Moïse Kouamé. Mais atten­tion, je dis atten­tion. Tout cela ne garantit rien. Un autre gamin a gagné son premier match en Masters 1000, il avait 17 ans et personne s’en souvient : un Roumain, Dinu Pescariu, qui a réussi à être, à son meilleur, 75e mondial et qui a gagné un titre. En double. Alors méfiance, ou plutôt vigi­lance. La route est semée d’embûches même si en ce moment c’est plutôt Moïse qui les envoie, les bûches. »