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Benoît Maylin prévient Moïse Kouamé : « Un autre gamin a aussi gagné son premier match en Masters 1000 quand il avait 17 ans, et personne s’en souvient »

Par
Thomas S
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En deve­nant le plus joueur à remporter un match en Masters 1000 depuis Rafael Nadal en 2003, Moïse Kouamé a logi­que­ment attiré les projec­teurs sur lui. 

Et s’il a pu voir l’écart qui le sépa­rait d’un joueur du Top 20 lors de sa défaite face à Jiri Lehecka au deuxième tour du Miami Open, le Français a écrit l’his­toire de son sport en termes de précocité. 

Une donnée sur laquelle notre confrère Benoît Maylin a tenu à revenir avec enthou­siasme mais aussi un peu de vigi­lance en citant l’exemple d’un ancien joueur roumain tombé dans l’ano­nymat le plus complet. 

« N’en déplaise à certains, faut bien qu’on en reparle du Moïse Kouamé. Parce que le garçon est quand même sacré­ment bluf­fant ! À tout juste 17 ans, il a donc remporté à Miami son premier match dans la caté­gorie des Masters 1000. Pour vous faire une idée, c’est comme s’il plan­tait un but pour sa première sélec­tion en Ligue des Champions. En rappe­lant qu’il y a un an, le Moïse jouait à Créteil, genre en National 2. C’est quand même le truc qui fait un peu de bruit ! À tel point d’ailleurs que Djokovic lui a même envoyé un message de féli­ci­ta­tion. Du coup, inter­loqué, on se plonge dans les archives. Qui que c’est qui a gagné aussi jeune ? Bah, le plus jeune, c’est son coach, Gasquet, qui avait réussi ça à Monte Carlo en 2002. Il était 589e, un truc comme ça, il avait 15 ans. 15 ANS ! Après il y a Rafa Nadal, qui a réussi ça à 16 ans, aussi à Monte Carlo. Et en même temps il avait cogné aussi son premier top 10. Ce n’est plutôt pas mal comme réfé­rence surtout qu’on l’y attend à Monte Carlo le Moïse Kouamé. Mais atten­tion, je dis atten­tion. Tout cela ne garantit rien. Un autre gamin a gagné son premier match en Masters 1000, il avait 17 ans et personne s’en souvient : un Roumain, Dinu Pescariu, qui a réussi à être, à son meilleur, 75e mondial et qui a gagné un titre. En double. Alors méfiance, ou plutôt vigi­lance. La route est semée d’embûches même si en ce moment c’est plutôt Moïse qui les envoie, les bûches. »

Publié le mardi 24 mars 2026 à 17:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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