Il ne vaut mieux pas chercher Benoît Maylin au sujet de la Coupe Davis.
Depuis que l’ITF, avec l’appui de Gerard Piqué, a décidé de modifier la formule en 2019 en créant notamment une phase finale avec des matchs en trois sets et un double décisif à 1–1, notre confrère est dans tous ses états. Et il n’est pas le seul.
Invité à s’exprimer sur la quatrième finale consécutive de l’Italie, qui rentre dans un cercle très fermé, il s’est agacé.
« Arrêtez de comparer ce que fait l’Italie avec la Suède en 1983. C’est un scandale, une honte ! On était sur des matchs en 5 sets, sur un week‐end, où les mecs jouaient partout dans le monde. Là, on nous vend une merde », a déclaré Maylin dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.