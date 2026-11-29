Il ne vaut mieux pas cher­cher Benoît Maylin au sujet de la Coupe Davis.

Depuis que l’ITF, avec l’appui de Gerard Piqué, a décidé de modi­fier la formule en 2019 en créant notam­ment une phase finale avec des matchs en trois sets et un double décisif à 1–1, notre confrère est dans tous ses états. Et il n’est pas le seul.

Invité à s’ex­primer sur la quatrième finale consé­cu­tive de l’Italie, qui rentre dans un cercle très fermé, il s’est agacé.

😡« Arrêtez de comparer ce que fait l’Italie avec la Suède en 1983. C’est un scan­dale, une honte ! On était sur des matchs en 5 sets, sur un week‐end, où les mecs jouaient partout dans le monde. Là, on nous vend une merde. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/mdD9gU6Ncf — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 29, 2026

« Arrêtez de comparer ce que fait l’Italie avec la Suède en 1983. C’est un scan­dale, une honte ! On était sur des matchs en 5 sets, sur un week‐end, où les mecs jouaient partout dans le monde. Là, on nous vend une merde », a déclaré Maylin dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.