Dans sa dernière chro­nique pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin évoque les accom­plis­se­ments de Carlos Alcaraz sur terre battue depuis le début de sa carrière et ose un début de compa­raison avec le roi incon­testé de la surface, Rafael Nadal.

« Vous ne vous êtes pas pris un petit coup de nostalgie après la finale de Monte‐Carlo en enten­dant l’hymne espa­gnol ? Moi si. Ça faisait sept ans qu’on ne l’avait plus entendu sur le Rocher. Depuis le 11e et dernier titre de Rafael Nadal en 2018. Rafa… L’an dernier il a essayé à Barcelone, à Madrid, à Rome, à Roland‐Garros et aux Jeux Olympiques. Mais c’était fini. L’ogre et son coup droit lasso n’exis­te­ront plus que dans les livres. La terre est orphe­line de sa légende, de ce petit garçon des Baléares qui en a fait son univers, qui l’a modelée à sa guise en y rempor­tant plus 90% de ses matchs, 63 titres et 14 Roland‐Garros. Ahurissant, affo­lant, surhu­main. Et tout le monde se pose cette ques­tion : Alcaraz peut‐il marcher dans ses traces ? À 21 ans, il y a en tout cas déjà posé une empreinte qui ressemble à celle d’un géant : Rio, Monte‐Carlo, Barcelone deux fois, Madrid deux fois, Roland‐Garros ont déjà été conquis. Et sur 104 matchs joués sur terre, Carlos en a gagné 86. Ahurissant. Affolant. Pas surhu­main mais pas loin ! Comme si la terre avait adopté un nouvel enfant. »