Benoît Maylin sur Alexander Zverev : « N’y voyez aucune moquerie mais en échouant encore en 2025, Sasha devient le numéro 1 des joueurs ayant passé le plus grand nombre de semaines parmi le Top 10 mondial sans remporter un titre du Grand Chelem »

À l’heure de faire les diffé­rents bilans de la saison 2025 sur la planète tennis, certains sont plus embar­ras­sants que d’autres, et c’est notam­ment le cas pour Alexander Zverev.

S’il a terminé l’année à une très belle 3e place mondiale derrière les intou­chables Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Allemand est cepen­dant devenu le joueur ayant passé le plus de semaines parmi le Top 10 mondial (373) sans remporter le moindre Grand Chelem. Un constat un peu alar­mant pour notre confrère, Benoît Maylin. 

« N’y voyez aucune moquerie. En échouant encore en 2025, Sasha devient le n°1 des joueurs ayant passé le + grand nombre de semaines parmi le Top 10 mondial sans remporter 1 titre du Grand Chelem. Le Top 5 : Zverev 373 semaines, Berdych 369, Ferrer 358, Davydenko 268, Tsonga, 260. »

Publié le lundi 22 décembre 2025 à 16:46

