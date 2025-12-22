À l’heure de faire les différents bilans de la saison 2025 sur la planète tennis, certains sont plus embarrassants que d’autres, et c’est notamment le cas pour Alexander Zverev.
S’il a terminé l’année à une très belle 3e place mondiale derrière les intouchables Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Allemand est cependant devenu le joueur ayant passé le plus de semaines parmi le Top 10 mondial (373) sans remporter le moindre Grand Chelem. Un constat un peu alarmant pour notre confrère, Benoît Maylin.
« N’y voyez aucune moquerie. En échouant encore en 2025, Sasha devient le n°1 des joueurs ayant passé le + grand nombre de semaines parmi le Top 10 mondial sans remporter 1 titre du Grand Chelem. Le Top 5 : Zverev 373 semaines, Berdych 369, Ferrer 358, Davydenko 268, Tsonga, 260. »
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 16:46