Éliminé en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo par Valentin Vacherot dans un match qu’il aurait large­ment pu remporter, Arthur Fils doit encore progresser sur certains aspects, notam­ment concer­nant la gestion de ses émotions.

C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin, qui estime que le Français gaspille beau­coup trop d’énergie entre les points.

🧘 « Arthur Fils doit se cana­liser. Il donne telle­ment dans le jeu et entre les points qu’on peut comprendre qu’il n’y arrive pas au meilleur des 5 sets. Il doit inté­rio­riser cette énergie. »🗣️ @BenoitMaylin https://t.co/5wqd3n7LL1 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 4, 2026

« Arthur Fils doit se cana­liser. Il donne telle­ment dans le jeu et entre les points qu’on peut comprendre qu’il n’y arrive pas au meilleur des 5 sets. Il doit inté­rio­riser cette énergie », a notam­ment déclaré Benoît Maylin dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.