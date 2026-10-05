Éliminé en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo par Valentin Vacherot dans un match qu’il aurait largement pu remporter, Arthur Fils doit encore progresser sur certains aspects, notamment concernant la gestion de ses émotions.
C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin, qui estime que le Français gaspille beaucoup trop d’énergie entre les points.
🧘 « Arthur Fils doit se canaliser. Il donne tellement dans le jeu et entre les points qu’on peut comprendre qu’il n’y arrive pas au meilleur des 5 sets. Il doit intérioriser cette énergie. »🗣️ @BenoitMaylin https://t.co/5wqd3n7LL1— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 4, 2026
« Arthur Fils doit se canaliser. Il donne tellement dans le jeu et entre les points qu’on peut comprendre qu’il n’y arrive pas au meilleur des 5 sets. Il doit intérioriser cette énergie », a notamment déclaré Benoît Maylin dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 17:50