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Benoît Maylin sur Arthur Fils : « On comprend mieux pour­quoi il n’y arrive pas au meilleur des 5 sets »

Par
Thomas S
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Éliminé en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo par Valentin Vacherot dans un match qu’il aurait large­ment pu remporter, Arthur Fils doit encore progresser sur certains aspects, notam­ment concer­nant la gestion de ses émotions.

C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin, qui estime que le Français gaspille beau­coup trop d’énergie entre les points. 

« Arthur Fils doit se cana­liser. Il donne telle­ment dans le jeu et entre les points qu’on peut comprendre qu’il n’y arrive pas au meilleur des 5 sets. Il doit inté­rio­riser cette énergie », a notam­ment déclaré Benoît Maylin dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV. 

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 17:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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