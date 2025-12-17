AccueilATPBenoît Maylin sur la fin de la collaboration entre Alcaraz et Ferrero...
Benoît Maylin sur la fin de la colla­bo­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero : « Je suis sous le choc. Ou Juan Carlos ne se sentait plus écouté, ou il a un problème d’ordre privé »

Par Baptiste Mulatier

L’annonce de la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a surpris tous les obser­va­teurs, et notam­ment le jour­na­liste Benoît Maylin, qui a tenté de trouver une explication. 

« Ça semble telle­ment incroyable. Pourquoi ? Comment ? Est‐ce vrai ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Alcaraz a rué dans les bran­cards. Ou Ferrero ne se sentait plus écouté. Ou Ferrero a un problème d’ordre privé. Je suis sous le choc », s’est inter­rogé l’éditorialiste. 

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 15:33

