L’annonce de la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a surpris tous les observateurs, et notamment le journaliste Benoît Maylin, qui a tenté de trouver une explication.
☹️ Confirmation de Ferrero sur Instagram.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) December 17, 2025
« Ça semble tellement incroyable. Pourquoi ? Comment ? Est‐ce vrai ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Alcaraz a rué dans les brancards. Ou Ferrero ne se sentait plus écouté. Ou Ferrero a un problème d’ordre privé. Je suis sous le choc », s’est interrogé l’éditorialiste.
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 15:33