L’annonce de la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a surpris tous les obser­va­teurs, et notam­ment le jour­na­liste Benoît Maylin, qui a tenté de trouver une explication.

☹️ Confirmation de Ferrero sur Instagram.



Mais nomdi­diou, qu’est-ce qu’il s’est passé ?!

Alcaraz a rué dans les bran­cards.

Ou Ferrero ne se sentait plus écouté.

Ou Ferrero a un problème d’ordre privé.



Je suis sous le choc. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) December 17, 2025

