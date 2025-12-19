Dans une chronique écrite pour l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a partagé ses réflexions sur la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
💣 Carlos Alcaraz : un tournant de carrière— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) December 19, 2025
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/1xVBxlvm1Y
« On les croyait inséparables, unis à jamais. Mais l’argent en a décidé autrement parce que c’est une histoire de contrats, de très gros sous. En 2025, Alcaraz a gagné en tournoi quasi 19 millions de dollars et ses contrats de sponsoring sont estimés entre 32 et 35 millions de dollars. Du coup, ça négocie sévère. Et il y aurait eu un désaccord profond entre les attentes de Ferrero pour 2026 et l’agent de Carlos et papa Alcaraz. Résultat, adios Juan Carlos, et Carlos, lui, là dans l’os, victime collatérale de ces discussions comptables. Parce que oui, Alcaraz a été mis devant le fait accompli. Et c’est là tout le problème. Comment va‐t‐il digérer l’absence de celui qui l’a guidé, façonné, depuis son adolescence ? Cela aura‐t‐il un impact sur son jeu, sur sa carrière ? À titre de comparaison, Sinner aussi s’est séparé de son premier coach après 7 ans (Riccardo Piatti, en 2022, ndlr), mais c’était sa décision, pas celle de son agent ou de son papa… »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 16:57