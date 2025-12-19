Dans une chro­nique écrite pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a partagé ses réflexions sur la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

« On les croyait insé­pa­rables, unis à jamais. Mais l’argent en a décidé autre­ment parce que c’est une histoire de contrats, de très gros sous. En 2025, Alcaraz a gagné en tournoi quasi 19 millions de dollars et ses contrats de spon­so­ring sont estimés entre 32 et 35 millions de dollars. Du coup, ça négocie sévère. Et il y aurait eu un désac­cord profond entre les attentes de Ferrero pour 2026 et l’agent de Carlos et papa Alcaraz. Résultat, adios Juan Carlos, et Carlos, lui, là dans l’os, victime colla­té­rale de ces discus­sions comp­tables. Parce que oui, Alcaraz a été mis devant le fait accompli. Et c’est là tout le problème. Comment va‐t‐il digérer l’ab­sence de celui qui l’a guidé, façonné, depuis son adoles­cence ? Cela aura‐t‐il un impact sur son jeu, sur sa carrière ? À titre de compa­raison, Sinner aussi s’est séparé de son premier coach après 7 ans (Riccardo Piatti, en 2022, ndlr), mais c’était sa déci­sion, pas celle de son agent ou de son papa… »