Lors de l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a donné son avis sur le clash entre Jo‐Wilfried Tsonga et Patrick Mouratoglou, en s’attardant sur la personnalité de ce dernier.
« S’il y a bien une chose qui fait la différence entre Mouratoglou et les autres entraîneurs, c’est que Mouratoglou, et c’est pour ça qu’ils l’appellent « The Coach’, il a le même ego surdimensionné que tous les joueurs de tennis. Je peux te dire que c’est le cas pour Tsonga et tous les joueurs de ce niveau‐là. Ils ont un ego, une force, une croyance en eux qui est hors norme. Mouratoglou a ça aussi. Il est persuadé que c’est lui le meilleur entraîneur de la planète et que s’il avait été joueur, il aurait été le numéro un mondial, il aurait battu tout le monde. C’est la force de Mouratoglou. On peut se moquer de lui. On peut dire que le mec a un boulard qui l’empêche d’entrer dans une montgolfière. Je suis d’accord. Mais c’est cette croyance‐là qui lui permet d’être ‘the coach’. Il ne doute jamais. »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 13:51