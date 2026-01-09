Après avoir donné son avis sur le clash entre Jo‐Wilfried Tsonga et Patrick Mouratoglou, en s’attardant sur la personnalité de ce dernier, le journaliste Benoît Maylin a donné son avis sur le débat qui était de savoir si les adversaires de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner étaient inférieurs à ceux de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Si on peut comparer quelque chose entre les époques, ce n’est pas la différence de niveau des joueurs (impossible à mon avis), mais leur construction mentale, leur foi en eux, leur volonté, leur détermination.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 8, 2026
Et Mouratoglou est un formidable architecte de la croyance en soi ⬇️ https://t.co/r69pI8QfZt
« Si on peut comparer quelque chose entre les époques, ce n’est pas la différence de niveau des joueurs (impossible à mon avis), mais leur construction mentale, leur foi en eux, leur volonté, leur détermination. Et Mouratoglou est un formidable architecte de la croyance en soi. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 11:28