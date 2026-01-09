Après avoir donné son avis sur le clash entre Jo‐Wilfried Tsonga et Patrick Mouratoglou, en s’attardant sur la person­na­lité de ce dernier, le jour­na­liste Benoît Maylin a donné son avis sur le débat qui était de savoir si les adver­saires de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner étaient infé­rieurs à ceux de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Si on peut comparer quelque chose entre les époques, ce n’est pas la diffé­rence de niveau des joueurs (impos­sible à mon avis), mais leur construc­tion mentale, leur foi en eux, leur volonté, leur déter­mi­na­tion.

Et Mouratoglou est un formi­dable archi­tecte de la croyance en soi ⬇️ https://t.co/r69pI8QfZt — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 8, 2026

« Si on peut comparer quelque chose entre les époques, ce n’est pas la diffé­rence de niveau des joueurs (impos­sible à mon avis), mais leur construc­tion mentale, leur foi en eux, leur volonté, leur déter­mi­na­tion. Et Mouratoglou est un formi­dable archi­tecte de la croyance en soi. »