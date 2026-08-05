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Benoît Maylin sur l’in­vi­ta­tion accordée à Monfils à l’US Open par la FFT : « Je ne voudrais pas être dans la peau d’Arthur Géa. Même si j’adore Gaël, ça fait beaucoup »

Par
Thomas S
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Avec seule­ment une invi­ta­tion à distri­buer à un joueur fran­çais pour l’US Open dans le cadre de son accord avec la fédé­ra­tion améri­caine de tennis (USTA), la FFT allait forcé­ment faire un déçu.

C’est malheu­reu­se­ment tombé sur Arthur Géa, sensa­tion trico­lore de ces derniers jours suite à son premier titre ATP à Los Cabos et son incroyable bond au clas­se­ment (+ 45 places). 

Classé au‐delà de la 120e place mondiale au moment du cut pour le Grand Chelem new‐yorkais, le Vauclusien de 21 ans devra donc passer par la case quali­fi­ca­tions alors que Gaël Monfils, dans le dernière ligne droite de sa carrière, a fina­le­ment été choisi. 

Une déci­sion diffi­cile à comprendre pour notre confère, Benoît Maylin. 

« Wow. La FFT donne ses invi­ta­tions pour l’US Open à Jeanjean et… Monfils. Mème si j’adore Gaël, il a déjà eu sa « soirée » et sa wild card à Roland‐Garros. Il sera encore fêté et célébré comme il se doit à Paris. Ça fait beau­coup. Je voudrais pas être dans la peau d’Arthur Géa. »

Publié le mercredi 5 août 2026 à 13:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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