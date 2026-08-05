Avec seule­ment une invi­ta­tion à distri­buer à un joueur fran­çais pour l’US Open dans le cadre de son accord avec la fédé­ra­tion améri­caine de tennis (USTA), la FFT allait forcé­ment faire un déçu.

C’est malheu­reu­se­ment tombé sur Arthur Géa, sensa­tion trico­lore de ces derniers jours suite à son premier titre ATP à Los Cabos et son incroyable bond au clas­se­ment (+ 45 places).

Classé au‐delà de la 120e place mondiale au moment du cut pour le Grand Chelem new‐yorkais, le Vauclusien de 21 ans devra donc passer par la case quali­fi­ca­tions alors que Gaël Monfils, dans le dernière ligne droite de sa carrière, a fina­le­ment été choisi.

Une déci­sion diffi­cile à comprendre pour notre confère, Benoît Maylin.

Wow.



La FFT donne ses invi­ta­tions pour l’US Open à Jeanjean et… Monfils.



Mème si j’adore Gaël, il a déjà eu sa « soirée » et sa wild card à Roland‐Garros. Il sera encore fêté et célébré comme il se doit à Paris.

Ça fait beau­coup.



Je voudrais pas être dans la peau d’Arthur Géa. pic.twitter.com/AYB1dTE2La — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 5, 2026

« Wow. La FFT donne ses invi­ta­tions pour l’US Open à Jeanjean et… Monfils. Mème si j’adore Gaël, il a déjà eu sa « soirée » et sa wild card à Roland‐Garros. Il sera encore fêté et célébré comme il se doit à Paris. Ça fait beau­coup. Je voudrais pas être dans la peau d’Arthur Géa. »