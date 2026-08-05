Avec seulement une invitation à distribuer à un joueur français pour l’US Open dans le cadre de son accord avec la fédération américaine de tennis (USTA), la FFT allait forcément faire un déçu.
C’est malheureusement tombé sur Arthur Géa, sensation tricolore de ces derniers jours suite à son premier titre ATP à Los Cabos et son incroyable bond au classement (+ 45 places).
Classé au‐delà de la 120e place mondiale au moment du cut pour le Grand Chelem new‐yorkais, le Vauclusien de 21 ans devra donc passer par la case qualifications alors que Gaël Monfils, dans le dernière ligne droite de sa carrière, a finalement été choisi.
Une décision difficile à comprendre pour notre confère, Benoît Maylin.
Wow.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 5, 2026
La FFT donne ses invitations pour l’US Open à Jeanjean et… Monfils.
Mème si j’adore Gaël, il a déjà eu sa « soirée » et sa wild card à Roland‐Garros. Il sera encore fêté et célébré comme il se doit à Paris.
Ça fait beaucoup.
Je voudrais pas être dans la peau d’Arthur Géa. pic.twitter.com/AYB1dTE2La
« Wow. La FFT donne ses invitations pour l’US Open à Jeanjean et… Monfils. Mème si j’adore Gaël, il a déjà eu sa « soirée » et sa wild card à Roland‐Garros. Il sera encore fêté et célébré comme il se doit à Paris. Ça fait beaucoup. Je voudrais pas être dans la peau d’Arthur Géa. »
Publié le mercredi 5 août 2026 à 13:48