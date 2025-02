Alors que plusieurs experts parlaient d’un délai de guérison de deux mois pour Novak Djokovic, blessé et contraint à l’abandon contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie le 24 janvier dernier, le Serbe a confirmé sa présence sur l’ATP 500 de Doha la semaine prochaine, du 17 au 23 février.

Un retour express commenté par le jour­na­liste Benoît Maylin dans sa dernière chro­nique pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

« Comment ça Djokovic va jouer la semaine prochaine ? Mais en Australie, il avait la cuisse déchirée, radio à l’appui ! Il en avait pour des semaines, voire des mois ! Et voilà qu’il va jouer à Doha ! Non, sans rire, c’est quoi l’his­toire encore ? Sauf qu’il n’y en a pas, d’his­toire. Ce qu’a mis en place Djokovic depuis 25 ans pour trouver la paix inté­rieure est unique. Quel sportif s’est ‘mona­ca­liser » la vie à ce point pour être compé­titif ? Qui a revêtu la robe de Bure de l’exi­gence aussi long­temps ? Peut‐être personne en fait. Du sans gluten à la nano­tech­no­logie, en passant par l’éso­té­rique, le mystique, les pyra­mides magiques, Djokovic s’est forgé un corps qui récu­père plus vite que la normale. Les exemples de ses résur­rec­tions sont multiples (…) Oui, à bientôt 38 ans, son corps se fissure plus qu’a­vant, mais il se régé­nère aussi très rapi­de­ment. Djokovic n’est pas qu’un cham­pion, une légende, il est surtout un explo­ra­teur de tous les domaines du possible. Un exemple à suivre pour qui veut durer au plus haut niveau. »