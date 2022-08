Benoît Maylin : « Tous ceux qui sont autour de Stefanos Tsitsipas disent que son père est fou »

Eliminé dès son premier match au Québec par le jeune britan­nique Jack Draper (5–7, 6–7), un match au cours duquel il est retombé dans ses accès de colère et visant clai­re­ment son adver­saire sur un smash alors qu’il avait tout le court ouvert, Stefanos Tsitsipas fait beau­coup parler de lui ces dernières semaines. Déjà au bord de la disqua­li­fi­ca­tion lors de son duel face à Kyrgios à Wimbledon, le Grec semble de plus en plus tendu lors­qu’il se présente sur un court de tennis.

Dans son émis­sion Sans Filet diffusée sur Winamax ce jeudi, Benoît Maylin, jour­na­liste spécia­lisé dans le tennis, a confirmé qu’il y avait déci­dé­ment un vrai problème avec le père, Apostolos, omni­pré­sent et même clai­re­ment « dérangé » selon une source proche de l’en­tou­rage du joueur grec, source que Benoît n’a logi­que­ment pas voulu dévoiler.

🤯 « Tsitsipas, son père lui prend la tête en perma­nence. Quand il lui parle, Stefanos tu le vois il n’est plus là ! »



🗣️ @benoitmaylin » pic.twitter.com/pwghRuRr7r — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 11, 2022

« De toute façon, tous ceux qui autour de Stafanos Tsitsipas, alors je ne vais pas donner son nom parce qu’il est toujours sur le circuit, mais je sais que chaque fois qu’on se voyait, il me disait : ‘le père est fou’. Mais « fou », après atten­tion, dans ce que je veux dire, c’est que le papa Tsitsipas entraîne aussi la jeune soeur de Stefanos, sa fille, qui a 14–15 ans, et quand ils s’en­traînent tous les deux sur le court, il lui parle telle­ment mal qu’il l’a fait chialer. Et tu te dis : ‘hey, mec, tu te rends compte de ce que tu es en train de mettre en place dans la tronche de ta fille là ?’ Et c’est pareil avec Stefanos, il lui parle telle­ment tout le temps, tout le temps, que quand il a le père à côté de lui qui lui parle, il n’est pas là. Et je pense que Stefanos donne cette impres­sion « d’au­tisme » à cause du père qui est complè­te­ment barré, qui lui prend la tête en perma­nence, je ne sais pas ce qui lui raconte parce qu’il lui parle en grec, et tu as le Stefanos qui est là mais il ne l’écoute pas. »