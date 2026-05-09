La défaite de Novak dès son entrée en lice à Rome interpelle forcément les observateurs du tennis. Il est vrai qu’il est difficile de comprendre le « chemin » pris par le Serbe qui souffle le chaud et le froid tout en gérant toujours une forme de mystère autour de son physique.
🗣️Djokovic : « Au cours des 2 dernières années et demie, j’ai toujours connu un problème physique dans la préparation d’un tournoi. Il y a toujours quelque chose. En même temps, c’est ma décision de jouer dans ces conditions. »— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 9, 2026
Et il veut pousser jusqu’aux JO.
Dans 2 ans.
Utile ? pic.twitter.com/ruSU0Xs1XA
De quoi inquiéter les plus fervents fans mais aussi ceux qui comptent sur lui pour animer un circuit sous le contrôle de Jannik Sinner.
De ce fait la réflexion de notre confrère Benoit Maylin n’est pas anodine.
« Et il veut pousser jusqu’aux JO. Dans 2 ans. Utile ? »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 10:52