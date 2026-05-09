La défaite de Novak dès son entrée en lice à Rome inter­pelle forcé­ment les obser­va­teurs du tennis. Il est vrai qu’il est diffi­cile de comprendre le « chemin » pris par le Serbe qui souffle le chaud et le froid tout en gérant toujours une forme de mystère autour de son physique.

🗣️Djokovic : « Au cours des 2 dernières années et demie, j’ai toujours connu un problème physique dans la prépa­ra­tion d’un tournoi. Il y a toujours quelque chose. En même temps, c’est ma déci­sion de jouer dans ces condi­tions. »



Et il veut pousser jusqu’aux JO.

Dans 2 ans.

Utile ? pic.twitter.com/ruSU0Xs1XA — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 9, 2026

De quoi inquiéter les plus fervents fans mais aussi ceux qui comptent sur lui pour animer un circuit sous le contrôle de Jannik Sinner.

De ce fait la réflexion de notre confrère Benoit Maylin n’est pas anodine.

« Et il veut pousser jusqu’aux JO. Dans 2 ans. Utile ? »