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Benoit Maylin très inquiet au sujet de Djokovic : « Il veut pousser jusqu’aux JO. Dans deux ans. Utile ? »

Par
Jean Muller
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La défaite de Novak dès son entrée en lice à Rome inter­pelle forcé­ment les obser­va­teurs du tennis. Il est vrai qu’il est diffi­cile de comprendre le « chemin » pris par le Serbe qui souffle le chaud et le froid tout en gérant toujours une forme de mystère autour de son physique.

De quoi inquiéter les plus fervents fans mais aussi ceux qui comptent sur lui pour animer un circuit sous le contrôle de Jannik Sinner.

De ce fait la réflexion de notre confrère Benoit Maylin n’est pas anodine. 

« Et il veut pousser jusquaux JO. Dans 2 ans. Utile ? »

Publié le samedi 9 mai 2026 à 10:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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