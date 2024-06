Plusieurs joueurs redou­tant le retour sur terre battue après Wimbledon ont déjà décidé de renoncer aux Jeux Olympiques de Paris. Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a évoqué l’avan­tage que pour­rait avoir Rafael Nadal sur ses concur­rents, l’Espagnol ayant décidé de conti­nuer de ne pas parti­ciper à la tournée sur gazon pour mettre toutes les chances de son côté en France.

« À part en 1992, c’est la première fois qu’on va sortir de Wimbledon avec tous les cadors pour aller jouer sur terre battue. Alors qu’a­vant, on jouait sur dur ou on restait à Wimbledon comme ça a été le cas en 2012. Là on part sur terre, qui est déjà une surface très très dure qui néces­site une adap­ta­tion. Pendant ce temps, tu sais que tu as Nadal qui est en train de tapoter la balle comme un dingue. Tu te dis : ‘Mince, c’est quoi ce désa­van­tage ?’. Mais si tu décides de jouer Wimbledon, tu le joues à fond. »