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Benoit Maylin y croit : « Derrière Sinner et Alcaraz, la révo­lu­tion est en marche et il a bien quatre avengers »

Par
Jean Muller
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Tous les spécia­listes s’in­quiètent et ils ont bien raison, il semble bien qu’il y ait un souci pour que le duo Alcaraz/Sinner soit inquiété dans les années à venir. 

Mais bon, Benoit est un opti­miste et cette édition Indian Wells lui a donné de l’espoir. 

Il s’ose donc à un pronostic auda­cieux en dési­gnant les 4 révolutionnaires. 

Cela nous rappelle la une de notre maga­zine spécial de Roland‐Garros la saison passée. 

On avait appelé cela « Terre d’Espoirs » et il était aussi 4. 

Depuis l’un d’entre eux a disparu mais on est presque d’ac­cord sur le reste. Effectivement il faudra compter sur Fonseca, Fils, Mensik, et..Tien.

Là, où Benoit s’en­gage c’est davan­tage que nous à l’époque c’est qu’ils parlent de top 10 voir de Top 5, il ne nous reste plus qu’à attendre quelques mois pour savoir si ces prédic­tions vont être vérifiées.

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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