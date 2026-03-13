Tous les spécia­listes s’in­quiètent et ils ont bien raison, il semble bien qu’il y ait un souci pour que le duo Alcaraz/Sinner soit inquiété dans les années à venir.

Mais bon, Benoit est un opti­miste et cette édition Indian Wells lui a donné de l’espoir.

Il s’ose donc à un pronostic auda­cieux en dési­gnant les 4 révolutionnaires.

Cela nous rappelle la une de notre maga­zine spécial de Roland‐Garros la saison passée.

On avait appelé cela « Terre d’Espoirs » et il était aussi 4.

Depuis l’un d’entre eux a disparu mais on est presque d’ac­cord sur le reste. Effectivement il faudra compter sur Fonseca, Fils, Mensik, et..Tien.

🦸 Qui sont les Avengers du tennis ?



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/dSg0xfVOD1 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 13, 2026

Là, où Benoit s’en­gage c’est davan­tage que nous à l’époque c’est qu’ils parlent de top 10 voir de Top 5, il ne nous reste plus qu’à attendre quelques mois pour savoir si ces prédic­tions vont être vérifiées.