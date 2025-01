Benoît Paire n’a pas froid aux yeux.

Malgré une nouvelle défaite embar­ras­sante et inquié­tante face au 775e mondial au premier tour d’un Challenger en Thaïlande il y a deux jours, match après lequel il a d’ailleurs insulté un spec­ta­teur, le joueur fran­çais, actuel­le­ment classé au‐delà de la 400e place mondiale (429e), croit toujours en lui.

Lors d’une série de questions‐réponses orga­nisée sur son compte Instagram, Benoît, qui répon­dait à une personne lui deman­dant s’il croyait vrai­ment pour­voir revenir et remonter au clas­se­ment, en a profité pour tacler le niveau de certains joueurs au sein du fameux Top 100 mondial.

« Oui (je pense pouvoir revenir)… Et quand je vois certains joueurs dans le Top 100, je me dis qu’il y a vrai­ment la place », a écrit celui qui va réel­le­ment devoir crava­cher et gagner beau­coup de matchs pour réaliser son souhait.