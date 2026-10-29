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Benoît Paire à Stan Wawrinka après la fin de sa carrière : « J’ai toujours admiré ta façon d’aller t’en­traîner trois heures le lende­main d’une petite soirée. On s’est pris la tête, mais ça fait aussi partie de notre histoire »

Par
Thomas S
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Alors que les hommages pleuvent depuis la fin de carrière de Stan Wawrinka, Benoît Paire a égale­ment décidé d’écrire publi­que­ment un message à l’at­ten­tion du Suisse pour l’en­semble de son oeuvre.

Et fidèle a lui‐même, le Français a fait parler sa sincé­rité et ses émotions dans une publi­ca­tion sur son compte Instagram. 

« Stan, je sais même pas par où commencer. Quelle carrière incroyable ! Tu as toujours été une inspi­ra­tion, un exemple pour moi. J’ai toujours admiré le joueur que tu étais, ton talent, ton mental, ta façon d’aller t’en­traîner 3h le lende­main d’une petite soirée. Alors simple­ment, un immense bravo pour cette carrière ! Mais au‐delà du joueur, je voulais surtout te remer­cier pour tous ces moments qu’on a partagés. Toutes ces années sur le circuit à rigoler, à faire des conne­ries, à s’aider quand on en avait besoin. J’ai telle­ment de souve­nirs avec toi, et crois‐moi, je suis pas près de les oublier ! Bien sûr, parfois on s’est pris la tête, mais ça fait aussi partie de notre histoire. Et ça n’en­lève rien au respect et à l’ad­mi­ra­tion que j’ai pour toi. Alors merci pour tout Stanley pour le joueur que tu as été, mais surtout pour tous ces moments qu’on a vécus ensemble. »

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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