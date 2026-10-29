Alors que les hommages pleuvent depuis la fin de carrière de Stan Wawrinka, Benoît Paire a également décidé d’écrire publiquement un message à l’attention du Suisse pour l’ensemble de son oeuvre.
Et fidèle a lui‐même, le Français a fait parler sa sincérité et ses émotions dans une publication sur son compte Instagram.
« Stan, je sais même pas par où commencer. Quelle carrière incroyable ! Tu as toujours été une inspiration, un exemple pour moi. J’ai toujours admiré le joueur que tu étais, ton talent, ton mental, ta façon d’aller t’entraîner 3h le lendemain d’une petite soirée. Alors simplement, un immense bravo pour cette carrière ! Mais au‐delà du joueur, je voulais surtout te remercier pour tous ces moments qu’on a partagés. Toutes ces années sur le circuit à rigoler, à faire des conneries, à s’aider quand on en avait besoin. J’ai tellement de souvenirs avec toi, et crois‐moi, je suis pas près de les oublier ! Bien sûr, parfois on s’est pris la tête, mais ça fait aussi partie de notre histoire. Et ça n’enlève rien au respect et à l’admiration que j’ai pour toi. Alors merci pour tout Stanley pour le joueur que tu as été, mais surtout pour tous ces moments qu’on a vécus ensemble. »
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 14:44