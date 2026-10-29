Alors que les hommages pleuvent depuis la fin de carrière de Stan Wawrinka, Benoît Paire a égale­ment décidé d’écrire publi­que­ment un message à l’at­ten­tion du Suisse pour l’en­semble de son oeuvre.

Et fidèle a lui‐même, le Français a fait parler sa sincé­rité et ses émotions dans une publi­ca­tion sur son compte Instagram.

« Stan, je sais même pas par où commencer. Quelle carrière incroyable ! Tu as toujours été une inspi­ra­tion, un exemple pour moi. J’ai toujours admiré le joueur que tu étais, ton talent, ton mental, ta façon d’aller t’en­traîner 3h le lende­main d’une petite soirée. Alors simple­ment, un immense bravo pour cette carrière ! Mais au‐delà du joueur, je voulais surtout te remer­cier pour tous ces moments qu’on a partagés. Toutes ces années sur le circuit à rigoler, à faire des conne­ries, à s’aider quand on en avait besoin. J’ai telle­ment de souve­nirs avec toi, et crois‐moi, je suis pas près de les oublier ! Bien sûr, parfois on s’est pris la tête, mais ça fait aussi partie de notre histoire. Et ça n’en­lève rien au respect et à l’ad­mi­ra­tion que j’ai pour toi. Alors merci pour tout Stanley pour le joueur que tu as été, mais surtout pour tous ces moments qu’on a vécus ensemble. »