Des promesses, toujours des promesses de Benoît Paire. Libre à chacun de le croire ou pas, mais l’Avignonnais, tombé à la 180e place mondiale, pense pouvoir remonter au clas­se­ment en 2023. A une condi­tion bien précise.

« J’ai fait deux années pour­ries sur le circuit, j’avais perdu la passion pour ce sport et quand la moti­va­tion n’est plus là alors c’est impos­sible de gagner des matchs ! J’ai une bles­sure qui m’empêche de me préparer comme je le souhaite mais j’espère être rétabli pour le début de la nouvelle saison ! Mon objectif sera de retrouver le plaisir et je sais que si le plaisir est là, je retrou­ve­rais un clas­se­ment correct!! Car oui mon clas­se­ment est mauvais et ça me rend triste de pas commencer l’année par les tour­nois que j’adore mais je mérite ça ! Alors à moi de m’accrocher et revenir au plus vite ! Merci encore une fois pour tout votre soutien. PS : je suis content aussi de vous annoncer que j’ai trouve un entraî­neur », a écrit le joueur de 33 ans sur son compte Instagram.

Benoît Paire est condamné à désor­mais « crava­cher » sur le circuit Challenger.