Même ses plus fervents suppor­ters ont vrai­ment du mal à suivre Benoît Paire.

De nouveau auteur d’un compor­te­ment odieux et exécrable sur le Challenger de Matsuyama ce mardi malgré sa victoire en trois sets, l’ac­tuel 179e mondial, qui a préféré aban­donner lors de son deuxième tour ce mercredi, a publié un message sur ses réseaux sociaux en totale déca­lage avec son atti­tude sur le court.

S’il préfère retenir le peu de positif de cette saison 2022 cauche­mar­desque pour lui, l’Avignonnais explique égale­ment qu’il a beau­coup appris de cette année. Une affir­ma­tion osée étant donné ses nombreux déra­pages sur le court et sa chute verti­gi­neuse au clas­se­ment ATP.

« C’était déci­dé­ment pas mon année !! J’ai pris le risque de venir au Japon en sachant que j avais des problèmes physiques et hier après le match j ai de nouveau ressenti une énorme douleur au poignet .. j’ai voulu essayer de jouer mais à la fin la douleur était beau­coup trop impor­tante .. je retiens quand même beau­coup de positif de ces dernières semaines .. quand physi­que­ment je suis bien et que menta­le­ment je suis motivé je sens que je peux vrai­ment faire encore de belles choses.. Je vais bien me préparer pour la saison 2023 pour retrouver un clas­se­ment correct et jouer les tour­nois qui me font rêver!! Cette année m a beau­coup appris.. Vivement 2023 MERCI a vous de m’avoir soutenu dans les moments diffi­ciles main­te­nant j’espère qu on revivra que des moments posi­tifs ensemble !! », a écrit Benoît qui a récem­ment expliqué qu’il se sentait encore capable de revenir parmi le top 20 mondial. Vraiment ?