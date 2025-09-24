AccueilATPBenoît Paire en plein cauchemar : "J’espère que ce n'était pas la...
Benoît Paire en plein cauchemar : « J’espère que ce n’était pas la dernière… »

Par Baptiste Mulatier

Benoît Paire ne s’en sort pas. 

De retour sur le circuit Challenger début septembre après une série de bles­sures et une pause de deux mois cet été, le Français de 36 ans a de nouveau été contraint à l’abandon dès son entrée en lice au tournoi d’Orléans, où il béné­fi­ciait d’une invitation.

Opposé au Lituanien Edas Butvilas (217e mondial), Paire a dû jeter l’éponge dans le troi­sième set, en raison d’une douleur au genou gauche.

« Obligé de faire une nouvelle pause… Merci pour vos messages de soutien. J’espère que ce n’était pas la dernière et que mon corps va me laisser la chance de finir comme je le souhaite », a écrit le Français, désor­mais 680e mondial, dans un message publié sur Instagram.

Encore un énorme coup dur…

Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 17:21

