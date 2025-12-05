Au cours du dernier épisode de leur célèbre podcast, Nothing Majors, Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson et Jack Sock ont tenté de dési­gner les joueurs les plus cool qu’ils avaient croisé sur le circuit.

Et visi­ble­ment, deux anciens joueurs fran­çais sont sortis du lot : Benoît Paire et Jo‐Wilfried Tsonga.

Isner : « J’en ai plusieurs, mais je vais en citer un : Benoît Paire. Nous avons toujours eu d’ex­cel­lentes rela­tions pendant les tour­nois… mais nous ne nous sommes jamais vrai­ment fréquentés en dehors des tour­nois. J’aimerais aller dîner avec lui.«

Sock : Oui, je suis d’ac­cord avec toi, John. À 100 %. j’ai joué plusieurs fois à FIFA en dehors des événe­ments avec Benoît.

Querrey : Jo‐Wilfried Tsonga est telle­ment cool. C’est un gars sympa. Il me disait toujours bonjour, mais… j’au­rais aimé renforcer un peu plus cette amitié. C’est un gars super gentil. »