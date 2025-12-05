Au cours du dernier épisode de leur célèbre podcast, Nothing Majors, Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson et Jack Sock ont tenté de désigner les joueurs les plus cool qu’ils avaient croisé sur le circuit.
Et visiblement, deux anciens joueurs français sont sortis du lot : Benoît Paire et Jo‐Wilfried Tsonga.
Isner : « J’en ai plusieurs, mais je vais en citer un : Benoît Paire. Nous avons toujours eu d’excellentes relations pendant les tournois… mais nous ne nous sommes jamais vraiment fréquentés en dehors des tournois. J’aimerais aller dîner avec lui.«
Sock : Oui, je suis d’accord avec toi, John. À 100 %. j’ai joué plusieurs fois à FIFA en dehors des événements avec Benoît.
Querrey : Jo‐Wilfried Tsonga est tellement cool. C’est un gars sympa. Il me disait toujours bonjour, mais… j’aurais aimé renforcer un peu plus cette amitié. C’est un gars super gentil. »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 13:17