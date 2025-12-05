AccueilATPBenoît Paire et Jo-Wilfried Tsonga désignés comme les joueurs les plus sympas...
Benoît Paire et Jo‐Wilfried Tsonga dési­gnés comme les joueurs les plus sympas par des anciens joueurs du circuit

Jean Muller
Par Jean Muller

Au cours du dernier épisode de leur célèbre podcast, Nothing Majors, Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson et Jack Sock ont tenté de dési­gner les joueurs les plus cool qu’ils avaient croisé sur le circuit. 

Et visi­ble­ment, deux anciens joueurs fran­çais sont sortis du lot : Benoît Paire et Jo‐Wilfried Tsonga. 

Isner : « J’en ai plusieurs, mais je vais en citer un : Benoît Paire. Nous avons toujours eu d’ex­cel­lentes rela­tions pendant les tour­nois… mais nous ne nous sommes jamais vrai­ment fréquentés en dehors des tour­nois. J’aimerais aller dîner avec lui.« 
Sock : Oui, je suis d’ac­cord avec toi, John. À 100 %. j’ai joué plusieurs fois à FIFA en dehors des événe­ments avec Benoît.
Querrey : Jo‐Wilfried Tsonga est telle­ment cool. C’est un gars sympa. Il me disait toujours bonjour, mais… j’au­rais aimé renforcer un peu plus cette amitié. C’est un gars super gentil. »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 13:17

