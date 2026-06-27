Invité à trancher entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic lors d’une interview accordée à« The Elevate House », Benoît Paire a ensuite révélé son seul regret dans sa carrière de joueur de tennis.
« Le seul regret dans ma carrière, c’est quand il y a eu la période Covid. Si c’était à refaire, je referais différemment. J’ai tellement déconnecté avec le tennis et bu d’alcool à la maison. J’étais vraiment dans une phase un peu bizarre. Cette phase, si je pouvais, je l’éliminerais. Ne pas boire d’alcool, ne pas faire la fête tout le temps… Je n’avais pas l’habitude de rester enfermé aussi longtemps. Attention, je ne suis pas en train de me plaindre, parce que je sais que le Covid a été une période difficile pour beaucoup de personnes. Je suis simplement en train de dire que le seul regret que j’ai c’est d’avoir peut‐être trop profité pendant cette période. »
A noter qu’à 37 ans, l’Avignonnais n’a aujourd’hui plus de classement et n’a plus joué depuis le 27 janvier dernier.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 15:29