Invité à tran­cher entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic lors d’une inter­view accordée à« The Elevate House », Benoît Paire a ensuite révélé son seul regret dans sa carrière de joueur de tennis.

« Le seul regret dans ma carrière, c’est quand il y a eu la période Covid. Si c’était à refaire, je refe­rais diffé­rem­ment. J’ai telle­ment décon­necté avec le tennis et bu d’al­cool à la maison. J’étais vrai­ment dans une phase un peu bizarre. Cette phase, si je pouvais, je l’éli­mi­ne­rais. Ne pas boire d’al­cool, ne pas faire la fête tout le temps… Je n’avais pas l’ha­bi­tude de rester enfermé aussi long­temps. Attention, je ne suis pas en train de me plaindre, parce que je sais que le Covid a été une période diffi­cile pour beau­coup de personnes. Je suis simple­ment en train de dire que le seul regret que j’ai c’est d’avoir peut‐être trop profité pendant cette période. »

A noter qu’à 37 ans, l’Avignonnais n’a aujourd’hui plus de clas­se­ment et n’a plus joué depuis le 27 janvier dernier.