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Benoît Paire : « J’ai un seul regret dans ma carrière »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité à tran­cher entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic lors d’une inter­view accordée à« The Elevate House », Benoît Paire a ensuite révélé son seul regret dans sa carrière de joueur de tennis. 

« Le seul regret dans ma carrière, c’est quand il y a eu la période Covid. Si c’était à refaire, je refe­rais diffé­rem­ment. J’ai telle­ment décon­necté avec le tennis et bu d’al­cool à la maison. J’étais vrai­ment dans une phase un peu bizarre. Cette phase, si je pouvais, je l’éli­mi­ne­rais. Ne pas boire d’al­cool, ne pas faire la fête tout le temps… Je n’avais pas l’ha­bi­tude de rester enfermé aussi long­temps. Attention, je ne suis pas en train de me plaindre, parce que je sais que le Covid a été une période diffi­cile pour beau­coup de personnes. Je suis simple­ment en train de dire que le seul regret que j’ai c’est d’avoir peut‐être trop profité pendant cette période. »

A noter qu’à 37 ans, l’Avignonnais n’a aujourd’hui plus de clas­se­ment et n’a plus joué depuis le 27 janvier dernier.

Publié le samedi 27 juin 2026 à 15:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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