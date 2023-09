Présent cette semaine sur le Challenger d’Orléans, Benoît Paire, qui s’est qualifié ce mardi pour les huitièmes de finale après une victoire sur son compa­triote Kyrian Jacquet (6−1, 6–4), a déclaré en confé­rence de presse qu’il avait préféré jouer en dehors du terri­toire fran­çais afin de se recen­trer sur lui‐même.

« C’est toujours bien de gagner. Ça fait long­temps que je n’avais pas joué en France donc je suis content. Je m’étais un petit peu éloigné parce que je trou­vais que mon niveau n’était pas assez bon pour ce que je pouvais proposer au public. Donc je trou­vais que c’était bien de jouer un petit peu plus loin avec moins de pres­sion et moins de solli­ci­ta­tions. Et c’est vrai que ça m’a fait du bien de jouer un petit peu sur terre battue, à l’étranger, d’être un petit plus dans l’ano­nymat, dans le calme. Je me sens bien en ce moment, j’ai eu quelques bons résul­tats, j’es­saie de remplir mon objectif qui est d’être dans le top 100 donc ca passe par gagner le plus de matchs possibles d’ici la fin de l’année. »