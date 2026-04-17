Invité à se prononcer sur la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner lors d’une récente inter­view accordée au site Tennis365, Benoît Paire, qui végète actuel­le­ment au‐delà de la 1000e place mondiale suite à de nombreux pépins physiques, a jété son dévolu sur l’Italien en ce qui concerne le nombre de titres en Grand Chelem.

Au sujet de ces fameux tour­nois majeurs, le Français a eu une réflexion plutôt drôle.

« Je ne comprends pas comment on peut être aussi profes­sionnel tout le temps. Être dans un tunnel. On remporte un tournoi du Grand Chelem et le lende­main, quelqu’un comme Novak pense déjà au suivant. Je n’arrive pas à y croire. Si je rempor­tais un tournoi du Grand Chelem, vous ne me verriez pas pendant un an, car je serais en train de faire la fête ! »