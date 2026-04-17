Invité à se prononcer sur la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner lors d’une récente interview accordée au site Tennis365, Benoît Paire, qui végète actuellement au‐delà de la 1000e place mondiale suite à de nombreux pépins physiques, a jété son dévolu sur l’Italien en ce qui concerne le nombre de titres en Grand Chelem.
Au sujet de ces fameux tournois majeurs, le Français a eu une réflexion plutôt drôle.
« Je ne comprends pas comment on peut être aussi professionnel tout le temps. Être dans un tunnel. On remporte un tournoi du Grand Chelem et le lendemain, quelqu’un comme Novak pense déjà au suivant. Je n’arrive pas à y croire. Si je remportais un tournoi du Grand Chelem, vous ne me verriez pas pendant un an, car je serais en train de faire la fête ! »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 15:45