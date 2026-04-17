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Benoît Paire : « Je n’ar­rive pas à croire qu’on peut être comme Novak Djokovic. Si je rempor­tais un tournoi du Grand Chelem, vous ne me verriez pas pendant un an »

Par
Thomas S
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Tennis - Rolex Monte Carlo Masters 2023 - 09/04/2023

Invité à se prononcer sur la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner lors d’une récente inter­view accordée au site Tennis365, Benoît Paire, qui végète actuel­le­ment au‐delà de la 1000e place mondiale suite à de nombreux pépins physiques, a jété son dévolu sur l’Italien en ce qui concerne le nombre de titres en Grand Chelem.

Au sujet de ces fameux tour­nois majeurs, le Français a eu une réflexion plutôt drôle. 

« Je ne comprends pas comment on peut être aussi profes­sionnel tout le temps. Être dans un tunnel. On remporte un tournoi du Grand Chelem et le lende­main, quelqu’un comme Novak pense déjà au suivant. Je n’arrive pas à y croire. Si je rempor­tais un tournoi du Grand Chelem, vous ne me verriez pas pendant un an, car je serais en train de faire la fête ! »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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