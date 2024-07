160e joueur mondial cette semaine et forfait pour les quali­fi­ca­tions de Wimbledon, Benoît Paire, jamais dans le coup depuis le début de cette saison 2024, a tenu à donner de ses nouvelles via son compte Instagram.

L’Avignonnais, qui a seule­ment disputé deux matchs en un mois et demi et qui vient de s’in­cliner au premier tour du Challenger de Modène, en Italie, (défaite 7–5, 7–5 face au 224e mondial) a malgré tout fait preuve d’op­ti­misme concer­nant son état de santé.

« On est le 2 Juillet et c’est le premier match que j’ai joué sans trop de douleurs (sans prendre d’anti inflam­ma­toires toute la semaine d’avant) depuis le 18 décembre. Alors je suis encore très loin physi­que­ment et menta­le­ment pour espérer faire de bons résul­tats mais c’est un bon début. Mon objectif est de faire encore une saison ou deux si mon corps me laisse tran­quille. J’ai subi 5 infil­tra­tions depuis fin décembre (2 au pied, une au poignet et 2 au genou…) je voulais tenir au courant toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent depuis tant d’an­nées. À bientôt pour partager de bons moments sur le court j’es­père », a déclaré Benoît qui, comme il l’a déclaré, ne fera pas de vieux os sur le circuit.