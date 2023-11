Sorti de ses vacances pour parti­ciper à l’un des derniers tour­nois de la saison, le Challenger de Maia au Portugal, Benoît Paire a réussi son entrée en lice contre le local et 574e mondial, Duarte Vale (6−2, 6–4).

En confé­rence de presse après sa victoire, le Français de 34 ans, classé 130e, a exprimé son opti­misme pour la saison prochaine dans des propos rapportés par Tennis Tourtalk.

« Je veux revenir et jouer sur tous les grands courts du circuit, comme Roland Garros, l’Open d’Australie, etc. Je veux défier la nouvelle géné­ra­tion et disputer de grandes batailles contre elle. J’étais dans le Top 20 il y a environ trois ans, donc je pense que j’ai encore le tennis pour revenir dans le Top 50. C’est la raison pour laquelle je continue à jouer sur le circuit. »