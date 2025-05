À quelques jours du début de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), où il offi­ciera en tant que consul­tant pour la chaîne numé­rique de France TV, Benoît Paire (aujourd’hui 506e mondial) a accordé une inter­view à son nouvel employeur dans laquelle il évoque la face cachée de la vie sur le circuit.

« Le circuit est lisse bien sûr de l’ex­té­rieur. Il y a les confé­rences de presse, où tout le monde va dire un peu les mêmes choses, c’est très lisse. Il n’y a beau­coup de joueurs qui s’énervent sur le court, ça reste très calme. Mais la vie sur le circuit est très agitée. En dehors des caméras, tu as des potes. Le soir, on se retrouve tous, on boit une petite bière, on fait une partie de cartes. Je te jure qu’on a l’im­pres­sion que tout est lisse, mais moi je connais beau­coup de joueurs, et je ne les citerai pas, qui donnent l’im­pres­sion d’être des mecs hyper lisses… Tout le monde gère son image à sa façon. Il se passe plein de trucs sur le circuit, la vie sur le circuit est très sympa. Je trouve qu’elle était plus cool avec l’an­cienne géné­ra­tion qu’avec la nouvelle, car main­te­nant ils sont trop profes­sion­nels, avec des équipes autour d’eux qui les bloquent. »