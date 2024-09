Marion Bartoli et Sarah Pitkowski avaient logi­que­ment fustigé Benoit Paire pour son atti­tude au premier tour du Challenger de Rennes où il avait perdu son match en livrant une partie indigne d’un joueur de haut niveau, battu 6–0, 6–1 en 37 minutes.

Les argu­ments de Marion et de Sarah étaient plus que rece­vables puis­qu’il était ques­tion de respecter les spec­ta­teurs, et le tournoi.

Benoit Paire, qui n’a jamais présenté de vraies excuses, a décidé de lancer une forme de contre‐attaque en postant un message qui se veut drôle mais qui est toujours assez irres­pec­tueux car il ne prend même pas la peine d’écrire le nom de Sarah Pitkowski en entier.





Actuellement 262e mondial, on espère que Benoît alignera encore d’autres perfor­mances physiques de ce genre pour bien préparer sa remontée au clas­se­ment en 2025 !