Benoît Paire, Gaël Monfils et Patrick Mouratoglou ont abordé de nombreux sujets dans une vidéo de plus d’une heure diffusée sur le compte de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par l’en­traî­neur tricolore.

Et après avoir évoqué le person­nage « anti‐sportif de haut niveau » qu’il s’était créé, Benoît Paire est cette fois revenu sur son expé­rience des Jeux olym­piques où il avait notam­ment été exclu par la FFT à Rio en 2016. Et s’il affirme garder un bon souvenir de son expé­rience du village olym­pique, il estime que le tennis devrai pas en faire partie. Et l’Avignonnais a des arguments…

« Tout le monde m’a craché dessus pour les Jeux olym­piques mais j’adore les JO, je suis fan. Pour moi, le tennis ne devrait pas être aux Jeux olym­piques. Pour moi, c’est pour les sports amateurs. Je suis fan du tir à l’arc, de la gymnas­tique, de la nata­tion, de tous ces sports‐là, ce sont des vrais sports olym­piques. Le tennis c’est un petit peu diffé­rent. On m’a fait passer pour le mec qui déteste ça mais je suis le premier à aller voir tous les sports. Pour nous, c’est un tournoi, la semaine d’avant il y a un autre tournoi, la semaine suivant aussi. Quans j’étais au village olym­pique, je voyais des mecs pour qui c’était leur vie, leur moment. Pour nous, le mec il perd il se dit qu’il va pouvoir aller se préparer plus vite pour la semaine d’après. »