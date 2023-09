Battu ce samedi en demi‐finales du Challenger de Côme, en Italie, Benoît Paire s’est récem­ment confié, dans une vidéo publiée par le compte de l’Ultimate Tennis Showdown (une exhi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou en 2020), sur aver­sion des entraînements.

Selon lui, cela ne corres­pond pas du tout à sa manière de voir les choses même s’il dit admirer les joueurs qui s’en­traînent d’arrache‐pied.

« Tu vois quand moi on me dit : ‘Toi, avec le talent que tu as…’. Ouais, le talent que j’ai, mais si je m’étais entraîné peut‐être un petit peu plus, j’au­rais déjà arrêté le tennis depuis un moment. Moi je ne sais pas faire les efforts que tous les autres joueurs font, je n’y arrive pas. Et je trouve ça magni­fique. Quand je vois les mecs s’en­traîner à la salle de gym, faire de la muscu­la­tion… Mais j’ai un grand respect pour ces gens‐là. Par exemple, les joueurs que j’ado­rais regarder c’était des mecs comme David Ferrer, et pour­tant c’est l’op­posé de moi, mais putain je me disais : ‘C’est beau ce qu’il fait’. Quand je le voyais s’en­traîner, je me disais c’est magni­fique mais c’est quelque chose que moi je me sais inca­pable de faire parce que quand je le fais déjà pendant une heure, je me dis : ‘Là, je vais arrêter parce que c’est impos­sible de faire ça tous les jours.’ »