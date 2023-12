Depuis Londres où il va parti­ciper à la grande finale de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), Benoît Paire a délivré un message positif et ambi­tieux pour son retour de vacances.

« Je me sens en confiance physi­que­ment et bien menta­le­ment aussi. Et comme je l’ai dit, je veux revenir pour affronter contre ces gars‐là (Holger Rune, Andrey Rublev ou encore Casper Ruud sont présents à Londres, ndlr), sur le circuit dans les tour­nois du Grand Chelem. C’est pour cela que je joue au tennis. Et je veux profiter d’une ou deux années supplé­men­taires. Mais je me sens bien. J’ai joué un bon tournoi à Porto à la fin de l’année, j’ai fait une finale en Challenger. Je commence l’année à la 117e place, ce qui me rapproche du Top 100. On verra bien ce qui va se passer. Mais je pense que si je joue comme je l’ai fait à Los Angeles et à Francfort, il n’y aura pas de problème pour revenir sur le circuit. Alors essayons de gagner ce tournoi aussi », a déclaré le Français de 33 ans, actuel­le­ment 117e mondial.