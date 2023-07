De retour en France après avoir parti­cipé à l’UTS en Californie, Benoît Paire a proposé un « questions/réponses » à ses abonnés sur Instagram. L’un d’eux l’a inter­rogé sans pitié sur son coup le plus faible : « Comment est‐ce possible d’avoir un revers aussi fort et un coup droit aussi faible ? »

« Tu penses faire combien de points contre moi si je fais que des coups droits ?, a d’abord répondu l’Avignonnais avant d’ap­porter une préci­sion. PS : c’est vrai que mon coup droit est mon point faible, j’es­saie de le faire progresser tous les jours. »

131e mondial grâce à son titre en Challenger à San Benedetto, Paire se rapproche de son objectif : retrouver le top 100.