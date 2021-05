Battu d’un rien par Dominic Koepfer au premier tour du tournoi de Genève lundi soir, Benoit Paire a notam­ment déclaré en confé­rence de presse d’après match qu’il avait trouvé un coach pour l’ac­com­pa­gner jusqu’à Roland Garros et qui était égale­ment présent au parc des Eaux‐Vives de Genève. Il s’agit de Boris Vallejo avec qui il avait déjà colla­boré l’an passé. Seul souci, Vallejo est déjà le coach de jeune Arthur Cazaux, ce qui complique un peu la tâche pour la suite de la saison.

« Ça va se passer comme ça jusqu’à Roland, a confirmé le 36e joueur mondial à L’Équipe. Boris m’a donné un coup de main ici. Il m’en donnera un autre à Paris, c’est cool. Ça me fait du bien, ça me fait jouer, ça me fait m’en­traîner. J’ai besoin d’en­traî­ne­ment et là, ce soir (lundi), j’ai joué deux heures et demie, c’est bien pour la suite. Plus ça dure mieux c’est, parce qu’au moins je récu­père une condi­tion physique. J’essaye de m’en­traîner, j’es­saye de progresser au tennis, j’es­saye de jouer comme je sais jouer. Pluie, pas de pluie, peu importe, main­te­nant j’es­saye de m’en­traîner au maximum », a déclaré un Benoît Paire déter­miné à progresser, ce qui fait plaisir à voir et à entendre.