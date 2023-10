Sifflé et hué par une partie du public bres­tois après son abandon furtif sur le Challenger de Brest ce jeudi, Benoît Paire, dans un message publié sur son compte Instagram, a tenu à s’expliquer.

Et visi­ble­ment, le Tricolore était malade même si « ça va de mieux en mieux »…

« Merci au public bres­tois pour leur soutien!! C’est une énorme décep­tion de devoir quitter le tournoi de cette manière mais depuis avant hier je suis malade, ça va de mieux en mieux mais je me sentais faible… J’ai quand même voulu essayer mais le risque de bles­sure et de compro­mettre la fin de saison était trop impor­tant.. Je vais me battre jusqu’à la fin, c’est dommage j’avais de bonnes sensa­tions mais il faut passer au prochain. »