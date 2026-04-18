Benoît Paire s’est récemment confié chez nos confrères de Tennis 365 sur l’actualité récente du circuit et la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et après avoir estimé que l’Italien remportera plus de titres du Grand Chelem que l’Espagnol et expliqué qu’il ne comprenait pas la motivation intacte de Novak Djokovic, le Français et actuel 1037e mondial a émis un doute sur l’idée de voir Alcaraz battre tous les records de son sport.
« J’ai affronté Juan Carlos au cours de ma carrière et il m’a dit : ‘Tu dois garder un œil sur ce joueur, car il est très doué’. Puis, à peine un an plus tard, il se battait déjà au plus haut niveau et on a pu constater à quel point il était bon. Il a mûri très vite et a déjà accompli tant de choses. Il n’a que 22 ans et il a déjà remporté des tournois du Grand Chelem. C’est quelque chose d’exceptionnel. Je pense que Ferrero l’a aidé à devenir ce qu’il est aujourd’hui et je crois qu’il peut tenter de battre les records de Novak Djokovic. Je pense que c’est possible, mais la seule interrogation que j’ai concerne son mental. On voit bien qu’il aime aussi profiter de la vie et qu’il peut parfois avoir des difficultés sur le plan mental. On ne sait donc pas comment sera Alcaraz dans dix ans. »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 12:52