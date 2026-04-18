Benoît Paire s’est récem­ment confié chez nos confrères de Tennis 365 sur l’ac­tua­lité récente du circuit et la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et après avoir estimé que l’Italien rempor­tera plus de titres du Grand Chelem que l’Espagnol et expliqué qu’il ne compre­nait pas la moti­va­tion intacte de Novak Djokovic, le Français et actuel 1037e mondial a émis un doute sur l’idée de voir Alcaraz battre tous les records de son sport.

« J’ai affronté Juan Carlos au cours de ma carrière et il m’a dit : ‘Tu dois garder un œil sur ce joueur, car il est très doué’. Puis, à peine un an plus tard, il se battait déjà au plus haut niveau et on a pu constater à quel point il était bon. Il a mûri très vite et a déjà accompli tant de choses. Il n’a que 22 ans et il a déjà remporté des tour­nois du Grand Chelem. C’est quelque chose d’exceptionnel. Je pense que Ferrero l’a aidé à devenir ce qu’il est aujourd’hui et je crois qu’il peut tenter de battre les records de Novak Djokovic. Je pense que c’est possible, mais la seule inter­ro­ga­tion que j’ai concerne son mental. On voit bien qu’il aime aussi profiter de la vie et qu’il peut parfois avoir des diffi­cultés sur le plan mental. On ne sait donc pas comment sera Alcaraz dans dix ans. »