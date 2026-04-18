Accueil ATP

Benoît Paire s’in­ter­roge sur Carlos Alcaraz : « Peut‐il battre les records de Novak Djokovic ? C’est possible, mais il y a une seule inter­ro­ga­tion. à son sujet.. »

Par
Thomas S
-
1097

Benoît Paire s’est récem­ment confié chez nos confrères de Tennis 365 sur l’ac­tua­lité récente du circuit et la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et après avoir estimé que l’Italien rempor­tera plus de titres du Grand Chelem que l’Espagnol et expliqué qu’il ne compre­nait pas la moti­va­tion intacte de Novak Djokovic, le Français et actuel 1037e mondial a émis un doute sur l’idée de voir Alcaraz battre tous les records de son sport. 

« J’ai affronté Juan Carlos au cours de ma carrière et il m’a dit : ‘Tu dois garder un œil sur ce joueur, car il est très doué’. Puis, à peine un an plus tard, il se battait déjà au plus haut niveau et on a pu constater à quel point il était bon. Il a mûri très vite et a déjà accompli tant de choses. Il n’a que 22 ans et il a déjà remporté des tour­nois du Grand Chelem. C’est quelque chose d’exceptionnel. Je pense que Ferrero l’a aidé à devenir ce qu’il est aujourd’hui et je crois qu’il peut tenter de battre les records de Novak Djokovic. Je pense que c’est possible, mais la seule inter­ro­ga­tion que j’ai concerne son mental. On voit bien qu’il aime aussi profiter de la vie et qu’il peut parfois avoir des diffi­cultés sur le plan mental. On ne sait donc pas comment sera Alcaraz dans dix ans. »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 12:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥