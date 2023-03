La colère gronde de plus en plus sur le circuit à propos des balles utili­sées sur les diffé­rents tour­nois tout au long de la saison.

Entre la mauvaise qualité de certaines et le chan­ge­ment récurent de marque, les joueurs ont de plus en plus de mal à s’y retrouver. C’est notam­ment ce qu’ont déclaré Richard Gasquet et Adrian Mannarino dans une enquête publiée chez nos confrères de L’Équipe (voir ci‐dessous).

Des décla­ra­tions qui font suite à celles de Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas qui accusent carré­ment les balles d’être à l’ori­gine de plusieurs bles­sures sur le haut du corps.

Un scan­dale les balles!!! — paire benoit (@benoitpaire) March 30, 2023

Ayant eu vent des propos forts tenus par ses deux compa­triotes, Benoît Paire s’est joint à la contes­ta­tion via son compte Twitter : « Un scan­dale les balles !!! », a écrit celui qui vient de s’in­cliner au premier tour du Challenger de Lille.