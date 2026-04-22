À bientôt 39 ans (il les aura le 22 mai prochain), Novak Djokovic peut‐il toujours remporter un 25e titre du Grand Chelem ? C’est la ques­tion posée par Tennis365 au Français Benoît Paire, qui rappelle que le Serbe n’est pas passé loin en Australie, où il a battu Jannik Sinner avant de s’in­cliner en finale contre Carlos Alcaraz.

« Je ne sais pas comment il arrive à faire ça. J’ai perdu une partie de ma moti­va­tion quand j’ai remporté mon premier tournoi ! Djokovic a lui telle­ment gagné et il en veut encore plus. C’est fou. C’est un grand cham­pion et c’est pour ça qu’il continue. Il veut remporter un dernier Grand Chelem et montrer à la nouvelle géné­ra­tion qu’il est capable de gagner contre eux. C’est peut‐être sa dernière saison, mais j’espère qu’il va y arriver. Quand on le voit sur le court aujourd’hui, même à son âge, c’est incroyable car il se déplace encore comme un joueur de 20 ans. Il était tout près de la victoire à l’Open d’Australie et à Wimbledon, je pense qu’il a une chance. Pour moi, c’est là qu’il peut gagner à nouveau. À Roland‐Garros, ce sera diffi­cile physi­que­ment, mais Wimbledon est sa chance. Je ne pensais pas qu’il était possible pour lui de battre Sinner sur un court en dur. Il est telle­ment fort physi­que­ment et menta­le­ment, j’ai donc été surpris de voir Djokovic le battre à l’Open d’Australie. C’est pour­quoi je crois qu’il peut le refaire. »