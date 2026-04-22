Accueil ATP

Benoît Paire sur Novak Djokovic : « C’est fou. Avant ce qui s’est passé en janvier, je ne pensais pas qu’il était possible pour lui de battre Jannik Sinner sur un court en dur »

Par
Baptiste Mulatier
-
17

À bientôt 39 ans (il les aura le 22 mai prochain), Novak Djokovic peut‐il toujours remporter un 25e titre du Grand Chelem ? C’est la ques­tion posée par Tennis365 au Français Benoît Paire, qui rappelle que le Serbe n’est pas passé loin en Australie, où il a battu Jannik Sinner avant de s’in­cliner en finale contre Carlos Alcaraz. 

« Je ne sais pas comment il arrive à faire ça. J’ai perdu une partie de ma moti­va­tion quand j’ai remporté mon premier tournoi ! Djokovic a lui telle­ment gagné et il en veut encore plus. C’est fou. C’est un grand cham­pion et c’est pour ça qu’il continue. Il veut remporter un dernier Grand Chelem et montrer à la nouvelle géné­ra­tion qu’il est capable de gagner contre eux. C’est peut‐être sa dernière saison, mais j’espère qu’il va y arriver. Quand on le voit sur le court aujourd’hui, même à son âge, c’est incroyable car il se déplace encore comme un joueur de 20 ans. Il était tout près de la victoire à l’Open d’Australie et à Wimbledon, je pense qu’il a une chance. Pour moi, c’est là qu’il peut gagner à nouveau. À Roland‐Garros, ce sera diffi­cile physi­que­ment, mais Wimbledon est sa chance. Je ne pensais pas qu’il était possible pour lui de battre Sinner sur un court en dur. Il est telle­ment fort physi­que­ment et menta­le­ment, j’ai donc été surpris de voir Djokovic le battre à l’Open d’Australie. C’est pour­quoi je crois qu’il peut le refaire. »

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥