À bientôt 39 ans (il les aura le 22 mai prochain), Novak Djokovic peut‐il toujours remporter un 25e titre du Grand Chelem ? C’est la question posée par Tennis365 au Français Benoît Paire, qui rappelle que le Serbe n’est pas passé loin en Australie, où il a battu Jannik Sinner avant de s’incliner en finale contre Carlos Alcaraz.
« Je ne sais pas comment il arrive à faire ça. J’ai perdu une partie de ma motivation quand j’ai remporté mon premier tournoi ! Djokovic a lui tellement gagné et il en veut encore plus. C’est fou. C’est un grand champion et c’est pour ça qu’il continue. Il veut remporter un dernier Grand Chelem et montrer à la nouvelle génération qu’il est capable de gagner contre eux. C’est peut‐être sa dernière saison, mais j’espère qu’il va y arriver. Quand on le voit sur le court aujourd’hui, même à son âge, c’est incroyable car il se déplace encore comme un joueur de 20 ans. Il était tout près de la victoire à l’Open d’Australie et à Wimbledon, je pense qu’il a une chance. Pour moi, c’est là qu’il peut gagner à nouveau. À Roland‐Garros, ce sera difficile physiquement, mais Wimbledon est sa chance. Je ne pensais pas qu’il était possible pour lui de battre Sinner sur un court en dur. Il est tellement fort physiquement et mentalement, j’ai donc été surpris de voir Djokovic le battre à l’Open d’Australie. C’est pourquoi je crois qu’il peut le refaire. »
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 18:22