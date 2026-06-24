Benoît Paire fait partie des joueurs ayant eu la chance, ou la malchance, d’affronter Roger Federer (0−7), Rafael Nadal (0−4) et Novak Djokovic (1−2).
Invité à trancher lors d’une interview accordée à « The Elevate House », le Français n’a néanmoins pas voulu placer un joueur au‐dessus des deux autres.
« La triplette m’a marqué, mais il n’y en a pas un où je me suis dit : c’est au‐dessus. Ils avaient chacun leur qualité, chacun leurs défauts, beaucoup moins de défauts que les autres. Mais surtout des qualités. Contre Djokovic, on avait du mal à faire un jeu de service, alors que tu jouais n’importe quel autre, tu te dis :bon ça va, moi je servais plutôt bien donc je me faisais pas trop breaker. Mais dès que j’arrivais contre Djokovic, j’avais l’impression que tous les jeux de service étaient une galère. Chacun avait leurs qualités. Federer, t’avais l’impression qu’il pouvait t’humilier sur chaque frappe. Nadal, t’as l’impression qu’il pouvait jouer 5 heures, sans aucun problème, et t’envoyer des coups droits. Ces sont au‐dessus de nous. C’est comme au basket, t’as des mecs comme Lebron James. Pourquoi Steph Curry marque tous les 3 points, alors que tous les autres, ils s’entraînent pareil et ils les mettent pas ? Il y a des surdoués dans chaque sport, et il y a des talents innés. »
A noter qu’à 37 ans, Benoît Paire n’a aujourd’hui plus de classement et n’a plus joué depuis le 27 janvier dernier.
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 13:28