Benoît Paire fait partie des joueurs ayant eu la chance, ou la malchance, d’af­fronter Roger Federer (0−7), Rafael Nadal (0−4) et Novak Djokovic (1−2).

Invité à tran­cher lors d’une inter­view accordée à « The Elevate House », le Français n’a néan­moins pas voulu placer un joueur au‐dessus des deux autres.

« La triplette m’a marqué, mais il n’y en a pas un où je me suis dit : c’est au‐dessus. Ils avaient chacun leur qualité, chacun leurs défauts, beau­coup moins de défauts que les autres. Mais surtout des qualités. Contre Djokovic, on avait du mal à faire un jeu de service, alors que tu jouais n’im­porte quel autre, tu te dis :bon ça va, moi je servais plutôt bien donc je me faisais pas trop breaker. Mais dès que j’ar­ri­vais contre Djokovic, j’avais l’im­pres­sion que tous les jeux de service étaient une galère. Chacun avait leurs qualités. Federer, t’avais l’im­pres­sion qu’il pouvait t’hu­mi­lier sur chaque frappe. Nadal, t’as l’im­pres­sion qu’il pouvait jouer 5 heures, sans aucun problème, et t’en­voyer des coups droits. Ces sont au‐dessus de nous. C’est comme au basket, t’as des mecs comme Lebron James. Pourquoi Steph Curry marque tous les 3 points, alors que tous les autres, ils s’en­traînent pareil et ils les mettent pas ? Il y a des surdoués dans chaque sport, et il y a des talents innés. »

A noter qu’à 37 ans, Benoît Paire n’a aujourd’hui plus de clas­se­ment et n’a plus joué depuis le 27 janvier dernier.