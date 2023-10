Auteur d’une pres­ta­tion inad­mis­sible face à Martinez sur le Challenger de Malaga le 9 octobre dernier, Benoît Paire fait son retour cette semaine à Oblia en Sardaigne. Avant son entrée en lice prévue mardi contre Mattia Bellucci (152e), le Français a une fois de plus fait part de ses nouvelles intentions.

« J’essaie de me battre. Ce n’est pas facile chaque semaine. Je suis 120e et mon objectif est de retrouver le top 100 avant la fin de l’année. Je dois me battre un peu plus. Il y a eu des bonnes semaines et des très bonnes semaines. Je me sens bien physi­que­ment et menta­le­ment mais parfois, je me sens mal sur le court ou je n’ai pas beau­coup de motivation. »