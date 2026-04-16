Accueil ATP

Benoît Paire tranche entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « Il rempor­tera plus de tour­nois du Grand Chelem »

Par
Thomas S
-
5850

Toujours en proie à des problèmes physiques et tota­le­ment absent du circuit profes­sionnel depuis le 27 janvier dernier, Benoît Paire s’est récem­ment exprimé chez nos confrères de Tennis365 à propos de la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

Invité à se prononcer sur celui qui termi­nera sa carrière avec le plus de tour­nois du Grand Chelem à son palmarès, l’ac­tuel 1037e joueur mondial a jeté son dévolu sur l’Italien, plus régu­lier à son goût mais qui ne possède pour l’ins­tant « que » quatre tour­nois majeurs, contre sept pour son grand rival espagnol. 

« Je dirais que Sinner rempor­tera le plus de tour­nois du Grand Chelem. Je trouve qu’il est très solide sur surface dure et qu’il est un peu plus déter­miné à remporter le match. Il veut tout gagner, c’est ce qui le distingue d’Alcaraz. Je me trompe peut‐être, je ne sais pas, mais c’est ce que je pense. À l’avenir, ce sera une grande bataille entre ces deux‐là. J’espère aussi que d’autres joueurs émer­ge­ront, comme Joao Fonseca, mais pour l’instant, je pense que tout se jouera entre eux deux. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 18:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥