Toujours en proie à des problèmes physiques et totalement absent du circuit professionnel depuis le 27 janvier dernier, Benoît Paire s’est récemment exprimé chez nos confrères de Tennis365 à propos de la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Invité à se prononcer sur celui qui terminera sa carrière avec le plus de tournois du Grand Chelem à son palmarès, l’actuel 1037e joueur mondial a jeté son dévolu sur l’Italien, plus régulier à son goût mais qui ne possède pour l’instant « que » quatre tournois majeurs, contre sept pour son grand rival espagnol.
« Je dirais que Sinner remportera le plus de tournois du Grand Chelem. Je trouve qu’il est très solide sur surface dure et qu’il est un peu plus déterminé à remporter le match. Il veut tout gagner, c’est ce qui le distingue d’Alcaraz. Je me trompe peut‐être, je ne sais pas, mais c’est ce que je pense. À l’avenir, ce sera une grande bataille entre ces deux‐là. J’espère aussi que d’autres joueurs émergeront, comme Joao Fonseca, mais pour l’instant, je pense que tout se jouera entre eux deux. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 18:34