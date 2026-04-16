Toujours en proie à des problèmes physiques et tota­le­ment absent du circuit profes­sionnel depuis le 27 janvier dernier, Benoît Paire s’est récem­ment exprimé chez nos confrères de Tennis365 à propos de la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Invité à se prononcer sur celui qui termi­nera sa carrière avec le plus de tour­nois du Grand Chelem à son palmarès, l’ac­tuel 1037e joueur mondial a jeté son dévolu sur l’Italien, plus régu­lier à son goût mais qui ne possède pour l’ins­tant « que » quatre tour­nois majeurs, contre sept pour son grand rival espagnol.

« Je dirais que Sinner rempor­tera le plus de tour­nois du Grand Chelem. Je trouve qu’il est très solide sur surface dure et qu’il est un peu plus déter­miné à remporter le match. Il veut tout gagner, c’est ce qui le distingue d’Alcaraz. Je me trompe peut‐être, je ne sais pas, mais c’est ce que je pense. À l’avenir, ce sera une grande bataille entre ces deux‐là. J’espère aussi que d’autres joueurs émer­ge­ront, comme Joao Fonseca, mais pour l’instant, je pense que tout se jouera entre eux deux. »