Vainqueur de son premier match des Interclubs avec la Villa Primrose (4–2), Benoît Paire s’est confié à diffé­rents médias concer­nant la saison prochaine où il semble nourrir de grosse ambi­tions. À commencer par un retour ambi­tieux dans le top 20 mondial, lui qui a été 18e joueur mondial en 2016.

« Jouer les Interclubs, j’ai toujours aimé ça mais c’est surtout la preuve pour moi que la saison 2022 a déjà commencé. J’ai sauvé les meubles en 2021 en réus­sis­sant à rester dans les 50 joueurs mondiaux. Ce fut une saison compli­quée pour moi donc je veux vite l’ou­blier car il n’y a rien à retenir. Donc, oui j’ai déjà la tête à 2022 et je me sens prêt. Je dois retrouver mon clas­se­ment et le top 20 dès 2022. Je suis bien dans ma tête et j’ai bien l’in­ten­tion de faire une belle année. »