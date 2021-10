Lors de son entre­tien donné à Blic, Novak a confirme son calen­drier pour cette fin de saison. Les rumeurs étaient donc fondées, il faut dire que dans le week‐end son ami Krajinovic avait déjà vendu la mèche.

« Pour l’ins­tant, je prévois de jouer à Paris, les ATP Finals à Turin et la Coupe Davis. C’est mon programme jusqu’à la fin de la saison. Je devrais être à Belgrade d’ici la fin de la semaine, puis une semaine avant la compé­ti­tion à Bersi, je quit­terai la Serbie afin de me consa­crer davan­tage aux entraî­ne­ments et aux prépa­ra­tions. Pour l’ins­tant, je serai certai­ne­ment à Belgrade d’ici la fin de la semaine car mes enfants et moi allons à l’école ici et l’an­ni­ver­saire de Stefan est dans quelques jours, nous allons donc le fêter ici avec notre famille »