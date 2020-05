Jeune retraité des courts, Tomas Berdych estime que le grand public ainsi que le sport doivent accepter certaines décisions qui peuvent paraître improbables comme il l’a confié à Tennis.com : « Je pense que les gens et le sport dans son ensemble doivent être plus ouverts aux changements et aux nouvelles décisions qui n’ont jamais été prises dans le passé. Ils ne peuvent pas se dire : « Mais ça n’est jamais arrivé dans le passé. » Oui, c’est une situation inédite, très différente et qui ne s’est jamais produite dans le passé. »