Tomas Berdych ne parle pas beau­coup, pour­tant sa carrière et son palmarès lui donnent une vraie légi­ti­mité. On se souvient qu’il avait arrêté de jouer sur le tour d’un coup même s’il n’était plus aussi perfor­mant qu’à sa grande époque.

Interrogé par l’agence Reuters, il a évoqué cette situa­tion : « Un jour, je me suis réveillé et je savais que c’était mon dernier match » a expliqué Tomas qui s’est alors penché sur le cas du Suisse.

« Si vous êtes au milieu de votre carrière et que vous vous blessez pendant six mois et que vous faites une bonne prépa­ra­tion en gros, vous savez ce qui va se passer lorsque vous commen­cerez à jouer. Mais je pense que dans cette situa­tion, il doit être prêt menta­le­ment et accepter l’idée qu’il va jouer peut‐être joué juste un match, même s’il a fait tout son possible. Ce n’est pas facile revenir surtout que les jeunes seront là et ne lui feront pas de faveurs »