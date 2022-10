Tomas Berdych s’est exprimé au média tchèque Idnes, il a donné son avis concer­nant Roger Federer qu’il connait plutôt bien. C’est d’ailleurs à Prague qu’a­vait eu lieu la première édition de la Laver Cup en 2017.

« Le nombre de titres du Grand Chelem est peut‐être la mesure la plus objec­tive, mais il y a des athlètes qui ont laissé une énorme trace. Je pense que Roger lais­sera une plus grande trace que Djokovic. Je pense qu’il est une plus grande icône que Nadal. Peut‐être parce qu’il a commencé cette grande époque. Ce qu’il a fait pour le tennis ne peut être compensé par aucun résultat »